Emiratos se convierte en el primer país árabe en incorporarse al Comité Científico de Investigación Antártica

ABU DABI, 6 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se ha incorporado como miembro asociado al Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer país árabe en formar parte de este organismo internacional en sus 68 años de historia.

La adhesión fue aprobada oficialmente en agosto de 2026 durante las reuniones de delegados del SCAR, celebradas tras la duodécima Conferencia Abierta de Ciencias del organismo, en Oslo.

El SCAR coordina la investigación científica internacional en la Antártida y proporciona asesoramiento científico independiente que contribuye a la gobernanza del continente y a las evaluaciones globales sobre el clima.

La participación emiratí se articulará a través del Programa Polar de Emiratos y el Centro de Investigación Polar de la Universidad Khalifa. Investigadores del país desarrollan capacidades nacionales y colaboran con programas polares consolidados en el seguimiento ambiental y la investigación de campo en la Antártida.

Mariam Almheiri, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial y presidenta del comité directivo del Programa Polar de Emiratos, afirmó que la incorporación supone «un hito importante» para el desarrollo de las capacidades nacionales en ciencias polares.

Como miembro asociado, los investigadores emiratíes podrán participar en los grupos internacionales de investigación y expertos del SCAR, especializados, entre otros ámbitos, en la dinámica de las capas de hielo, los cambios en el océano Austral, el permafrost y la historia geológica. La membresía también permitirá a científicos emiratíes en las primeras etapas de su carrera acceder a becas, estancias de investigación e intercambios científicos internacionales.

El presidente del SCAR, Gary Wilson, dio la bienvenida a Emiratos y destacó los programas de investigación antártica ya desarrollados por el Programa Polar emiratí.

Aisha Al Suwaidi, profesora de Ciencias de la Tierra de la Universidad Khalifa, expresó su intención de contribuir a las prioridades científicas compartidas y de forjar asociaciones internacionales «en el espíritu de cooperación que define a la Antártida».

La solicitud de adhesión fue preparada por el Programa Polar de Emiratos y presentada a través del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, organismo miembro emiratí del Consejo Internacional de la Ciencia.