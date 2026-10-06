Tahnoon bin Zayed preside una reunión del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada

ABU DABI, 6 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y presidente del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada, presidió una reunión del organismo en presencia del príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Consejo.

El Consejo examinó los avances en las principales prioridades del ecosistema de inteligencia artificial y tecnología avanzada de Abu Dabi, entre ellas el Campus de Inteligencia Artificial Emiratos-Estados Unidos en Abu Dabi, la investigación en IA, la formación de talento especializado y los modelos abiertos de inteligencia artificial.

También analizó los progresos del Gobierno de Abu Dabi para convertirse en 2027 en el primer Gobierno del mundo plenamente basado en inteligencia artificial.

Tahnoon bin Zayed afirmó que la ambición de Abu Dabi trasciende la adopción de esta tecnología y pasa por desarrollarla y contribuir a configurar la economía vinculada a ella. Subrayó la prioridad de orientar la inversión, la investigación y las alianzas internacionales a crear una base científica y tecnológica duradera en el emirato.

A la reunión asistieron Khaldoon Khalifa Al Mubarak, secretario general del Consejo, y sus miembros Ahmed Mubarak bin Nawi Al Mazrouei, Sultan Ahmed Al Jaber, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Humaid Obaid Abushibs, Mohamed Hassan Al Suwaidi, Faisal Abdulaziz Al Bannai, Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab y Peng Xiao. También estuvo presente Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero.

El Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada es la máxima autoridad de Abu Dabi en materia de proyectos, inversiones e investigación en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Está encargado de establecer las políticas, estrategias, marcos y prioridades de inversión, investigación y desarrollo en estos ámbitos.