La Semana Mundial de la Alimentación abre con acuerdos y un amplio programa de debate

ABU DABI, 6 de octubre de 2026 (WAM) — La jornada inaugural de la Semana Mundial de la Alimentación 2026 concluyó con un programa de sesiones formativas, paneles ministeriales y ponencias centradas en el futuro de los sistemas alimentarios sostenibles, la seguridad alimentaria y la innovación en el sector agroalimentario mundial.

El evento, organizado por ADNEC Group en alianza estratégica con la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA), se celebra en el Centro ADNEC de Abu Dabi hasta el 8 de octubre y reúne a representantes de toda la industria de alimentación y bebidas.

A lo largo del día, entidades públicas, dirigentes empresariales y organizaciones internacionales suscribieron diversos acuerdos de distribución y fabricación, así como iniciativas para reforzar las cadenas de suministro. Los acuerdos reflejan la capacidad del encuentro para favorecer la cooperación, la innovación, el comercio y el crecimiento sostenible a lo largo de la cadena alimentaria.

También se inauguró oficialmente la segunda edición de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, con la participación de altos cargos y representantes del sector. Bajo el lema «Colaboración mundial para la seguridad alimentaria de todos», la cumbre de dos días analiza las políticas, alianzas e inversiones necesarias para construir sistemas alimentarios más resilientes, inclusivos y sostenibles.

La duodécima edición de la Exposición de la Palmera Datilera de Abu Dabi continúa consolidándose como una plataforma para el sector mundial del dátil, al reunir a productores, proveedores, compradores y dirigentes de toda la cadena de valor. El certamen ofrece oportunidades para presentar productos, explorar tecnologías, contactar con responsables de decisión y acceder a nuevos mercados.

El Foro AgriTech celebró varias sesiones con expertos, innovadores y responsables políticos sobre el impulso de la inversión en tecnologías agrícolas, el refuerzo de los vínculos entre los centros de investigación y las necesidades de la industria y los mercados, y la transformación de los resultados científicos en proyectos y productos escalables.

La Semana Mundial de la Alimentación continuará hasta el 8 de octubre con exposiciones, conferencias, actividades de contacto empresarial y encuentros entre compañías. El evento reúne a responsables políticos, líderes empresariales, innovadores, inversores y organizaciones internacionales para abordar el futuro de la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y los sistemas alimentarios.