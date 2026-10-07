Investopia Bridge 2026 arranca en Abu Dabi

ABU DABI, 7 de octubre de 2026 (WAM) — Investopia Bridge 2026 arrancó este martes en Abu Dabi con la participación de ministros, responsables políticos, inversores y líderes empresariales de Emiratos Árabes Unidos y otros países. El encuentro aborda los cambios en el panorama económico y de inversión mundial, así como las fórmulas para reforzar la confianza de los inversores y atraer capital a largo plazo.

Bajo el lema «Invertir en un mundo más resiliente», el evento constituye un puente estratégico hacia la próxima edición principal de Investopia, prevista para 2027.

Entre los participantes figuran Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo y copresidente del consejo de administración de Investopia; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión y copresidente del organismo; Adolfo Urso, ministro italiano de Empresas y Made in Italy; Laziz Kudratov, ministro uzbeko de Inversiones, Industria y Comercio; Stephen Flynn, secretario del Gabinete para Economía, Turismo y Transporte del Gobierno escocés, y Susan Langley, alcaldesa de la City de Londres.

El programa se centra en los factores que impulsan la confianza de los inversores y la competitividad económica, el papel de las políticas económicas y las asociaciones internacionales para atraer inversión, y la evolución de las estrategias empresariales y financieras y de la asignación mundial de capital.

Mohamed Hassan Al Suwaidi participará en una sesión sobre la importancia de la calidad institucional, la coherencia de las políticas, la apertura y la innovación para captar capital a largo plazo y reforzar la posición de las economías.

Asimismo, Abdulla bin Touq Al Marri mantendrá un diálogo ministerial con representantes de Italia, Líbano, Uzbekistán y Escocia sobre el desarrollo de políticas económicas, la aceleración de las reformas y el refuerzo de la cooperación internacional para generar nuevas oportunidades y lograr un crecimiento sostenible.

El encuentro analizará además la experiencia de empresas emiratíes con presencia global y las vías para ampliar su actividad internacional y establecer alianzas en inteligencia artificial, sanidad y fabricación avanzada.

La agenda incluye mesas redondas sobre cooperación comercial y de inversión entre China y los países árabes; oportunidades de inversión entre Emiratos y Uzbekistán; flujos de capital entre Emiratos y Reino Unido; inversión de impacto; movilidad eléctrica y economía circular; financiación de pequeñas y medianas empresas; y estructuras financieras digitales.

La edición acogerá la firma de diversos acuerdos y memorandos de entendimiento entre organizaciones y empresas participantes. También reconocerá a un nuevo grupo de emprendedores dentro de la iniciativa Future 100 y presentará un informe dedicado a sus principales tendencias y resultados.