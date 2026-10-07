Entra en vigor el acuerdo de Emiratos y Bielorrusia sobre comercio de servicios e inversión

ABU DABI, 7 de octubre de 2026 (WAM) — El Acuerdo sobre Comercio de Servicios e Inversión entre Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia entró oficialmente en vigor este miércoles, abriendo una nueva etapa en las relaciones económicas bilaterales.

El acuerdo mejorará el acceso de los proveedores de servicios a ambos mercados, reforzará la protección de los inversores y creará nuevas oportunidades de cooperación para el sector privado de los dos países.

El instrumento, firmado en Minsk el 27 de junio de 2025, establece un marco bilateral específico para los servicios y la inversión. Complementa el Acuerdo de Asociación Económica entre Emiratos y la Unión Económica Euroasiática, que regula el comercio de mercancías a escala regional.

El ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmó que la entrada en vigor del acuerdo refuerza el compromiso de ambos países con un crecimiento económico sostenible y mutuamente beneficioso. «El acuerdo crea un marco más previsible para el comercio de servicios y la inversión», señaló.

Al Zeyoudi destacó la posición de Bielorrusia en la Unión Económica Euroasiática y las oportunidades que ofrece para las empresas emiratíes interesadas en ampliar su presencia en la región. El pacto impulsará la cooperación en servicios financieros y profesionales, consultoría, educación, sanidad, tecnología y logística, entre otros ámbitos.

El acuerdo pretende reducir las barreras de entrada a los mercados, facilitar los flujos de inversión y fomentar empresas conjuntas en sectores de interés mutuo. También proporcionará a empresas e inversores normas más claras y una mayor seguridad jurídica al operar en ambos mercados.

El comercio bilateral no petrolero entre Emiratos y Bielorrusia alcanzó los 316,4 millones de dólares en 2025. Las reexportaciones sumaron 268 millones; las importaciones desde Bielorrusia, 45,3 millones, y las exportaciones emiratíes no petroleras, 3 millones.

Durante el primer semestre de 2026, el comercio bilateral no petrolero se situó en 67,4 millones de dólares. Las exportaciones no petroleras emiratíes a Bielorrusia aumentaron hasta los 4,2 millones, un 202,4% más que en el mismo periodo de 2025.