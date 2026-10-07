Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los continuos ataques hutíes contra instalaciones civiles y buques saudíes

ABU DABI, 7 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los continuos ataques del grupo hutí contra civiles e instalaciones civiles y económicas en Arabia Saudí, así como contra buques saudíes en el sur del mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas encaminadas a preservar su seguridad y estabilidad.