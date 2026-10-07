El gobernante de Fuyaira recibe a los participantes en el Foro de Mercados Energéticos

FUYAIRA, 7 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fuyaira, recibió en el palacio Al Rumailah a las delegaciones participantes en la decimocuarta edición del Foro de Mercados Energéticos, celebrado en el emirato los días 6 y 7 de octubre.

El gobernante de Fuyaira dio la bienvenida a los asistentes y expresó su deseo de que los debates del foro se traduzcan en resultados y recomendaciones que respalden a los responsables de decisión del sector energético y fomenten el intercambio de experiencias entre especialistas en petróleo, energía, industria y transporte marítimo.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de encuentros para reforzar la cooperación internacional y anticipar oportunidades futuras, contribuyendo a consolidar la presencia de Emiratos Árabes Unidos en los mercados energéticos mundiales.

El jeque Hamad destacó el interés de los dirigentes emiratíes, bajo la presidencia del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en construir una economía segura y sostenible, desarrollar estrategias para la transformación del sector energético y reforzar la posición del país como centro estratégico del sistema energético global.

También abordó los desafíos actuales de los mercados energéticos mundiales, marcados por la evolución geopolítica y sus efectos sobre la seguridad energética, las cadenas de suministro y el tráfico marítimo en las vías de navegación estratégicas.

El gobernante hizo hincapié en la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema energético mundial y coordinar los esfuerzos internacionales para garantizar la continuidad de los suministros y mejorar la seguridad energética.

Asimismo, destacó el papel estratégico de Fuyaira en el comercio mundial y los flujos energéticos, gracias a su ubicación fuera del estrecho de Ormuz, sus infraestructuras avanzadas y sus servicios integrados para las industrias petrolera y energética. Estas ventajas, señaló, permiten al emirato contribuir a afrontar los desafíos actuales y apoyar la estabilidad de los mercados energéticos globales.

Los participantes agradecieron al jeque Hamad la acogida y el respaldo de Fuyaira a los proyectos e iniciativas que promueven el intercambio internacional de conocimientos y experiencias en los sectores petrolero y energético.