El gobernante de Fuyaira recibe al ministro de Industria y Tecnología Avanzada

FUYAIRA, 7 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fuyaira, recibió en el palacio Al Rumailah a Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada.

Durante la reunión abordaron diversas cuestiones relacionadas con los sectores industrial y tecnológico, y analizaron los avances de las iniciativas destinadas a reforzar las capacidades industriales nacionales y apoyar la innovación y la tecnología.

También trataron la necesidad de seguir desarrollando el ecosistema industrial nacional, fortalecer la integración entre entidades e instituciones y respaldar proyectos que aumenten la contribución de la industria a la economía nacional, en línea con las prioridades de futuro de Emiratos Árabes Unidos.

El jeque Hamad subrayó la importancia de reforzar el papel de Fuyaira en el apoyo al sector industrial y de aprovechar sus capacidades y su ubicación estratégica para impulsar proyectos de alto impacto y su contribución a la economía nacional.

Por su parte, Al Jaber agradeció el respaldo del gobernante de Fuyaira al desarrollo industrial y al refuerzo del papel de la tecnología y la innovación en el proceso de desarrollo. También destacó la importancia de mantener la cooperación para cumplir los objetivos de futuro del país.