Uzbekistán trabaja con Emiratos en un ferrocarril transafgano para acelerar el transporte de mercancías entre Asia y Europa

ABU DABI, 7 de octubre de 2026 (WAM) — El ministro de Inversiones, Industria y Comercio de Uzbekistán, Laziz Kudratov, afirmó que su país trabaja con Emiratos Árabes Unidos en el desarrollo del ferrocarril transafgano, un proyecto que conectaría Asia Meridional con Eurasia y permitiría transportar mercancías desde India a Europa unas dos semanas más rápido que por las rutas tradicionales.

Durante un panel de Investopia Bridge 2026, celebrado en Abu Dabi, Kudratov explicó que Uzbekistán colabora con socios como Emiratos y Francia en proyectos destinados a diversificar las rutas comerciales y los corredores de transporte.

También señaló que el país inició hace alrededor de un año y medio la construcción de una importante línea ferroviaria que conectará China, Uzbekistán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Según indicó, el proyecto reducirá al menos diez días el tiempo de transporte de mercancías de este a oeste y acortará el recorrido actual en unos 900 kilómetros.

Kudratov afirmó que Uzbekistán ha despertado un interés creciente entre los inversores extranjeros durante la última década, respaldado por la estabilidad del país y la fortaleza y diversidad de su economía.

El ministro destacó que el crecimiento medio del producto interior bruto supera el 7%; alcanzó el 7,7% el año pasado y el 8,5% en el primer semestre de este año. El PIB se ha duplicado en los últimos nueve años y Uzbekistán pretende volver a duplicarlo antes de 2030.

Añadió que estos proyectos buscan crear nuevas rutas para el tránsito de mercancías y reforzar la conectividad entre mercados.