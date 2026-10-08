El oro se recupera tras caer a mínimos de dos meses

CAPITALES, 8 de octubre de 2026 (WAM) — El oro subía ligeramente este jueves, favorecido por el retroceso del dólar desde máximos de 18 meses, lo que permitió al metal precioso recuperarse de sus mínimos de dos meses.

El oro al contado avanzaba un 0,5%, hasta los 4.132,66 dólares por onza a las 1.40 GMT.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,4%, hasta los 4.157,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado subía un 0,4%, hasta los 60,36 dólares; el platino avanzaba un 1,8%, hasta los 1.660,05 dólares, y el paladio repuntaba un 1,6%, hasta los 1.142 dólares.