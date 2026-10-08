Los presidentes de Emiratos y Siria abordan la cooperación bilateral y la situación regional

ABU DABI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Siria, Ahmad Al Sharaa, abordaron por teléfono las relaciones bilaterales y las vías para ampliar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo.

Los dos dirigentes también intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales, en particular los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y sus implicaciones para el futuro, la seguridad y la estabilidad de la región.

Ambas partes reafirmaron la importancia de reforzar la seguridad y la estabilidad regionales en beneficio de todos los pueblos de la zona.