Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los ataques hutíes contra los aeropuertos Rey Jálid y Abha

ABU DABI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente los ataques del grupo hutí contra el Aeropuerto Internacional de Abha y el Aeropuerto Internacional Rey Jálid, en Arabia Saudí, que causaron la muerte de tres personas —un ciudadano marroquí, otro argelino y otro sudanés— y heridas a decenas de civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.

Emiratos expresó asimismo su solidaridad y sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a todos los heridos.