Air Arabia amplía su red en Jordania con una nueva ruta al Aeropuerto de Amán City

SHARJAH, 8 de octubre de 2026 (WAM) — Air Arabia anunció este jueves el lanzamiento de un nuevo servicio directo entre el Aeropuerto Internacional de Sharjah y el Aeropuerto de Amán City (ADJ), que comenzará a operar el 15 de noviembre de 2026.

La nueva ruta operará cuatro veces por semana y convertirá al Aeropuerto de Amán City en el segundo aeródromo de la capital jordana conectado por Air Arabia desde Sharjah. El servicio complementará los vuelos ya existentes de la aerolínea al Aeropuerto Internacional Reina Alia y reforzará la conectividad entre ambos países.

Adel Al Ali, consejero delegado del Grupo Air Arabia, afirmó que la nueva ruta al Aeropuerto de Amán City constituye una incorporación importante a las operaciones de la compañía en Jordania y permitirá a sus clientes acceder a un segundo aeropuerto de la capital.

El lanzamiento se suma a las operaciones ya existentes del Grupo Air Arabia en Jordania, que incluyen vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Zayed a los aeropuertos de Amán City y Reina Alia, así como servicios desde el Aeropuerto Internacional de Alejandría al Aeropuerto de Amán City.