El presidente emiratí recibe una invitación del rey saudí para asistir a la cumbre del CCG y la UE

ABU DABI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, en el que le invita a asistir a la segunda cumbre entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Unión Europea (UE).

Arabia Saudí acogerá la cumbre este mes de octubre.

El mensaje fue entregado a Khalifa bin Shaheen Al Marar, ministro de Estado, durante una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Abu Dabi con el embajador saudí en Emiratos, Sultan bin Abdullah Al-Luwaihan Al-Anqari.

Ambas partes abordaron las oportunidades para reforzar la cooperación entre el CCG y la UE y expresaron su deseo de que la segunda cumbre concluya con éxito.