Emiratos modifica por decreto ley varios artículos de su Ley de Delitos y Penas

DUBÁI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha promulgado un decreto ley federal que modifica varios artículos de la Ley de Delitos y Penas, con el objetivo de actualizar la política penal y mejorar la eficiencia del sistema legislativo nacional, conciliando las exigencias de la justicia, la protección de la sociedad y las consideraciones humanitarias.

Las modificaciones reorganizan varias disposiciones relativas al qisas —la retribución— y a la incitación o la ayuda al suicidio. Según el Gobierno emiratí, los cambios refuerzan la protección del derecho a la vida y la responsabilidad de la sociedad y el Estado en la prevención y protección, además de mejorar la respuesta jurídica en los casos que requieren atención e intervención tempranas.

El decreto ley modifica el apartado 3 del artículo 384 para establecer una pena de prisión de entre 15 y 20 años cuando los herederos de la víctima renuncien a su derecho al qisas en cualquier fase del proceso o antes de la ejecución de la sentencia. La medida busca conciliar el derecho de los herederos a renunciar a dicha retribución con las exigencias del interés público y la protección de la sociedad frente a delitos de extrema gravedad.

La reforma también despenaliza el intento de suicidio, que deja de ser castigado. El objetivo es abordar estos casos desde una perspectiva preventiva, terapéutica y humanitaria, reducir el temor a consecuencias legales y animar a las personas en crisis psicológicas a buscar ayuda a tiempo.

Asimismo, el decreto ley establece penas graduales para quienes inciten o ayuden al suicidio, según el resultado. Si la víctima intenta suicidarse como consecuencia de la incitación o la ayuda, pero no muere, la pena será de detención y multa, o una de las dos.

La pena ascenderá a prisión temporal de entre tres y cinco años, además de multa, si el intento causa una discapacidad permanente o provoca una enfermedad o incapacidad para realizar tareas personales durante más de 20 días. Si la incitación o ayuda conduce al suicidio, la pena será de prisión temporal de entre cinco y siete años.

La legislación considera un agravante que la víctima sea menor de 18 años o tenga disminuida su voluntad o capacidad de discernimiento. Si la persona que murió por suicidio o lo intentó carecía de voluntad o discernimiento, quien la incitó o ayudó será castigado con la pena prevista para el homicidio intencionado o su tentativa, según corresponda.

Los extranjeros condenados por incitación o ayuda al suicidio serán expulsados del país.

El decreto ley permite además que el tribunal exima de pena al responsable si, por iniciativa propia y antes de que se consume el suicidio, interviene para evitar la muerte y logra impedirla. Esta exención no se aplicará si el intento causa una discapacidad permanente o provoca una enfermedad o incapacidad para realizar tareas personales durante más de 20 días.

El Gobierno emiratí afirmó que la medida forma parte de su estrategia de modernización legislativa y de desarrollo del sistema de justicia, con el propósito de reforzar la prevención, la protección y la atención, manteniendo el equilibrio entre la disuasión penal, la dignidad humana y la seguridad social.