El aprendizaje continuo y la adaptación, claves para unos medios más sólidos, según el presidente de la Autoridad Nacional de Medios

DUBÁI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — La capacidad de aprender de forma continua, mejorar las capacidades y adaptarse a las rápidas transformaciones del panorama mediático mundial es esencial para construir instituciones de comunicación sólidas y resilientes, afirmó Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Al Hamed señaló que un desarrollo institucional efectivo comienza por escuchar a los profesionales del sector, comprender sus necesidades y promover un diálogo abierto sobre los retos y oportunidades de la industria.

El presidente hizo estas declaraciones durante un Majlis Abierto organizado por la NMA en Dubái, que reunió a profesionales de los medios y creadores de contenido. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Autoridad por reforzar el contacto directo con el sector y ofrecer un espacio para intercambiar opiniones, ideas y propuestas destinadas a impulsar la industria mediática emiratí.

Al Hamed indicó que la rápida transformación del entorno informativo exige esfuerzos conjuntos para reforzar el papel de los medios en la sensibilización social y el desarrollo. «Las personas siguen siendo el motor del progreso real», afirmó.

Añadió que la fortaleza de los medios emiratíes radica en la confianza del público y que una comunicación responsable contribuye a formar conciencia, preservar la identidad nacional y transmitir al mundo la imagen del país.

El presidente reiteró su compromiso de mantener un diálogo directo con los profesionales sobre el presente y el futuro de los medios nacionales. A su juicio, este intercambio permite no solo identificar desafíos, sino también comprender la realidad del sector y anticipar sus necesidades futuras.

También subrayó que las políticas eficaces deben basarse en la experiencia directa del sector y en el conocimiento acumulado de las organizaciones, los profesionales y los creadores de contenido.

Periodistas, representantes de medios y creadores de contenido abordaron durante el encuentro los retos profesionales y propusieron medidas para reforzar la cooperación y ampliar las alianzas entre la Autoridad y las organizaciones del sector.

Al Hamed aseguró que la NMA sigue desarrollando sus políticas junto con los profesionales, para que las observaciones recabadas se traduzcan en medidas concretas y las ideas constructivas, en iniciativas aplicables.

Asimismo, instó a los profesionales a contribuir al futuro del sector, defender la profesionalidad y la credibilidad y situar el interés nacional en el centro de su labor. «Los medios que sirven a su país ganan el respeto de su audiencia y generan un impacto que trasciende el momento de la publicación», afirmó.

De cara al futuro, pidió pasar del debate sobre los desafíos a la aplicación de soluciones prácticas basadas en la experiencia existente. También recalcó que la inversión en talento seguirá siendo fundamental para crear un sector capaz de seguir el ritmo de los cambios, ya que los avances tecnológicos requieren profesionales cualificados que los utilicen con responsabilidad y criterio.

Al dirigirse a los creadores de contenido, Al Hamed sostuvo que la presencia de Emiratos en las redes sociales debe seguir reflejando sus valores y principios éticos. Instó a los emiratíes a actuar y expresarse con responsabilidad, conforme a la visión de los dirigentes de que los ciudadanos sean ejemplos de conducta responsable, conciencia y apertura al mundo.

«Lo mejor que podemos presentar al mundo es lo que logramos sobre el terreno. Los éxitos de Emiratos son nuestro mensaje más poderoso», afirmó.

El Majlis Abierto refleja la voluntad de la NMA de construir una relación más estrecha e interactiva con el sector, basada en la idea de que el desarrollo de los medios se sustenta en la experiencia acumulada, el conocimiento profesional, las ideas llevadas a la práctica y el diálogo convertido en acción.