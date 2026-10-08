Emiratos moviliza al sector alimentario para incorporar el agua al debate global antes de la Conferencia de la ONU de 2026

ABU DABI, 8 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos trabaja para movilizar a la comunidad vinculada a los sistemas alimentarios e incorporarla al debate mundial sobre el agua, con el objetivo de destacar la relación esencial entre este recurso y el futuro de la alimentación.

Durante la Semana Mundial de la Alimentación de Emiratos 2026, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, Abdulla Balalaa, participó en la conferencia PALT, organizada por la Oficina de Inversiones de Abu Dabi. El encuentro reunió a representantes de los gobiernos, la industria, las finanzas y la innovación para analizar cómo el agua puede transformar la producción y la innovación alimentarias.

Balalaa subrayó que «la alimentación comienza con el agua». Más del 95% de los alimentos producidos en tierra depende del agua dulce y la agricultura representa cerca del 70% de las extracciones mundiales de este recurso.

Con una población mundial prevista de 9.700 millones de personas en 2050, el desafío no consiste únicamente en producir más alimentos, sino en hacerlo utilizando de manera más eficiente el agua y otros recursos.

El ministro adjunto abordó las oportunidades surgidas de la intersección entre alimentación, tecnología e inversión, incluidas las proteínas alternativas, la fermentación, los alimentos cultivados, las algas y las tecnologías alimentarias de nueva generación. Estas innovaciones, señaló, pueden diversificar la producción y crear sistemas alimentarios más resilientes y eficientes en el uso de recursos.

«Si necesitamos producir un 50% más de alimentos, no podemos dar por sentado que tendremos un 50% más de agua. Debemos obtener más valor de cada gota», afirmó Balalaa. Para ello, citó el riego más eficiente, la agricultura inteligente en el uso del agua, los cultivos resistentes a la sequía, la reutilización del agua y mejores sistemas de seguimiento y datos.

El planteamiento emiratí sobre la interdependencia entre alimentación y agua responde a uno de los principios centrales de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026: el agua es un factor que impulsa la economía. Además de sustentar la agricultura y la producción de alimentos, respalda la energía, la industria, las infraestructuras digitales, las ciudades y el crecimiento económico.

La Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026 se celebrará en Abu Dabi en diciembre. Emiratos invita a productores de alimentos, empresas agroalimentarias, inversores, tecnológicas, investigadores e innovadores a aportar sus conocimientos y soluciones al diálogo mundial sobre el agua.

La cita permitirá a las comunidades alimentaria y agrícola dialogar directamente con el sector del agua para analizar cómo la inversión, la innovación, la tecnología y la cooperación internacional pueden reforzar la resiliencia de las cadenas de valor y hacer posible producir más alimentos con menos agua.

Balalaa animó a los actores del sistema alimentario a presentar soluciones listas para ampliarse, oportunidades de inversión con impacto a largo plazo y alianzas que conecten la innovación alimentaria con la innovación en el ámbito del agua.

La inscripción para The Oasis está abierta y es gratuita a través de la página web oficial de la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026.