El oro sube ligeramente tras marcar mínimos de dos meses

CAPITALES, 9 de octubre de 2026 (WAM) — El precio del oro subía ligeramente este viernes.

El oro al contado avanzaba un 0,3%, hasta los 4.147,77 dólares por onza a las 00.43 GMT, después de haber alcanzado el miércoles su mínimo de dos meses. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,4%, hasta los 4.172,70 dólares.

Entre los demás metales preciosos, la plata subía un 0,5%, hasta los 59,62 dólares por onza; el platino avanzaba un 1,4%, hasta los 1.656,30 dólares, y el paladio repuntaba un 1,1%, hasta los 1.135,25 dólares.