El presidente emiratí conversa por teléfono con el primer ministro de Canadá

ABU DABI, 9 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Los dos dirigentes abordaron distintos aspectos de la cooperación bilateral y las vías para reforzar los vínculos económicos y de inversión en sectores que respaldan las prioridades de desarrollo de ambos países, entre ellos la tecnología avanzada y la inteligencia artificial.

El jeque Mohamed y Carney reafirmaron su compromiso de seguir impulsando las relaciones entre Emiratos y Canadá, así como de desarrollar asociaciones sostenibles a largo plazo que abran nuevas oportunidades de cooperación económica y de inversión y contribuyan al crecimiento y la prosperidad de los pueblos de ambos países.

También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para promover la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.