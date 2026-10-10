Emiratos anuncia ayuda urgente para los afectados por las tormentas en Paraguay

ABU DABI, 10 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, por orden del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anunció una respuesta humanitaria urgente para ayudar a las personas afectadas por las fuertes tormentas que azotaron recientemente Paraguay.

La ayuda, canalizada a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos, busca atender a las familias cuyos hogares y bienes resultaron dañados en distintas zonas del país, con el suministro de artículos esenciales y asistencia de emergencia.

La iniciativa refleja el compromiso emiratí con la solidaridad internacional ante los desastres naturales, según indicó el comunicado.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Ahmed Al Ameri, reafirmó la voluntad del país de responder con rapidez a los fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, incluidos los asociados al fenómeno de El Niño, y de adaptar la asistencia a la magnitud de los daños y a las necesidades reales de las comunidades afectadas.

Al Ameri explicó que los equipos de la Agencia coordinan sus actuaciones con la Embajada de Emiratos en Paraguay, las autoridades locales competentes y las organizaciones internacionales pertinentes para determinar las necesidades prioritarias y garantizar que la ayuda llegue con rapidez y eficacia a las zonas y familias más afectadas.