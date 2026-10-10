La Guardia Nacional emiratí rescata a 22 personas tras un incendio en un petrolero en el golfo Arábigo

Arábigo ABU DABI, 10 de octubre de 2026 (WAM) — La División de Guardacostas del Mando de la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos rescató a 22 ciudadanos asiáticos después de que se declarara un incendio a bordo de un petrolero en el golfo Arábigo.

La operación se inició tras recibir un aviso de la tripulación sobre el fuego. Los guardacostas activaron de inmediato sus protocolos de respuesta, localizaron el buque y rescataron a los 22 miembros de la tripulación.

Los rescatados recibieron los primeros auxilios necesarios antes de ser entregados a las autoridades competentes. Todos se encuentran estables, según informó la Guardia Nacional.

La operación pone de relieve el nivel de preparación y eficacia operativa del personal de la Guardia Nacional, así como su compromiso de responder con rapidez a incidentes y emergencias marítimas para proteger vidas y reforzar la seguridad en aguas internacionales.