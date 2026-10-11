El presidente emiratí ordena renombrar el Aeropuerto Internacional de Al Ain

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha ordenado cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Al Ain, que pasará a denominarse Aeropuerto Internacional Tahnoun.

La medida rinde homenaje al fallecido jeque Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan y reconoce sus décadas de servicio dedicado a Emiratos. La nueva denominación oficial entra en vigor este sábado.

La iniciativa refleja los valores de lealtad y gratitud hacia la generación fundadora, cuya sabiduría, dedicación y compromiso contribuyeron a la construcción del país en las distintas etapas de su desarrollo.