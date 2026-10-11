El presidente emiratí ordena renombrar el Aeropuerto Internacional de Al Ain

El presidente emiratí ordena renombrar el Aeropuerto Internacional de Al Ain

El presidente emiratí ordena renombrar el Aeropuerto Internacional de Al Ain

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha ordenado cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Al Ain, que pasará a denominarse Aeropuerto Internacional Tahnoun.

La medida rinde homenaje al fallecido jeque Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan y reconoce sus décadas de servicio dedicado a Emiratos. La nueva denominación oficial entra en vigor este sábado.

La iniciativa refleja los valores de lealtad y gratitud hacia la generación fundadora, cuya sabiduría, dedicación y compromiso contribuyeron a la construcción del país en las distintas etapas de su desarrollo.