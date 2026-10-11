Emiratos condena los ataques hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente los ataques del grupo hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Arabia Saudí, que causaron la muerte de 12 personas de nacionalidades saudí, egipcia, jordana, siria, palestina, sudanesa, estadounidense y bangladesí, además de cientos de civiles heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que los ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad del reino.

Emiratos expresó sus condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.