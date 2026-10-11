Dos convoyes emiratíes con 259 toneladas de alimentos entran en Gaza

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — Dos convoyes humanitarios de Emiratos Árabes Unidos, integrados por 20 camiones y cargados con 259 toneladas de alimentos, entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3.

La ayuda contribuye a cubrir las necesidades alimentarias de la población palestina, reforzar la respuesta humanitaria y aliviar el sufrimiento en la Franja.

Con estas entregas, el número total de camiones que han entrado en Gaza desde el inicio de la Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.519, con 137.241 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de la Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando los convoyes en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, situado en la ciudad egipcia de Al Arish. El sistema incluye la recepción, clasificación, preparación y transporte de la ayuda a la Franja de Gaza para garantizar el flujo continuo de suministros y su llegada a las personas necesitadas.