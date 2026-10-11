Emiratos y Singapur exploran nuevas vías para reforzar su asociación comercial y de inversión

SINGAPUR, 11 de octubre de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, se reunió con el vice primer ministro y ministro de Energía, Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, y con el ministro del mismo departamento, Tan See Leng, para abordar fórmulas de profundizar la cooperación comercial y de inversión entre ambos países.

La reunión, celebrada en presencia del embajador emiratí en Singapur, Abdulnasser Jamal Al Shaali, se centró en ampliar el comercio y la inversión bilaterales, compartir experiencias para impulsar un crecimiento económico sostenible y animar a empresas e inversores a convertir las oportunidades en proyectos concretos.

Al Zeyoudi afirmó que la asociación con Singapur «sigue creciendo sobre bases sólidas, especialmente en el comercio y la inversión». Añadió que reforzar los vínculos entre las comunidades empresariales, capacitar al sector privado y facilitar los flujos comerciales y de inversión abrirá nuevas oportunidades para compañías e inversores de ambos países.

Durante la visita, el ministro emiratí mantuvo además una serie de encuentros con representantes del sector privado de Singapur, entre ellos inversores, líderes empresariales y directivos de compañías e instituciones económicas. Las conversaciones abordaron la ampliación de las inversiones recíprocas y nuevas áreas de colaboración entre las comunidades empresariales.

El comercio bilateral no petrolero entre Emiratos y Singapur alcanzó los 6.540 millones de dólares en 2025, frente a los 5.200 millones de 2024, lo que supone un incremento interanual del 25,3%.

Emiratos es el principal socio comercial de Singapur en Oriente Próximo. La inversión directa emiratí en Singapur ascendió a 5.120 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Unas 230 empresas singapurenses operan en Emiratos, principalmente en los sectores inmobiliario, hotelero y turístico, energético, de telecomunicaciones, transporte y almacenamiento.