Saqr Ghobash celebra una resolución del Parlamento Europeo contra las redes terroristas de los Hermanos Musulmanes

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal, celebró la resolución del Parlamento Europeo que insta a adoptar una estrategia europea unificada para combatir las redes terroristas de los Hermanos Musulmanes y sus actividades asociadas.

Ghobash afirmó que la resolución supone un paso importante para reforzar los esfuerzos internacionales contra el extremismo y el terrorismo, así como para hacer frente a las amenazas que estas redes plantean para la seguridad y la estabilidad de las sociedades.

El presidente del Consejo Nacional Federal subrayó que la lucha contra los Hermanos Musulmanes, a los que calificó de organización terrorista, requiere una acción internacional sostenida y coordinada, centrada en reforzar la cooperación, intercambiar información, cortar las fuentes de financiación y combatir las actividades que propagan el extremismo y socavan la estabilidad.

Según Ghobash, la importancia de la resolución reside en traducirla en medidas concretas y coordinadas que permitan exponer estas redes y sus fuentes de financiación, y limitar su capacidad para aprovechar instituciones y actividades comunitarias con el fin de difundir el extremismo.

También destacó la necesidad de reforzar la cooperación internacional y parlamentaria contra el extremismo y el terrorismo, y reafirmó el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a los esfuerzos internacionales para proteger a las sociedades, promover la tolerancia y la convivencia, y avanzar hacia la paz y la estabilidad regionales e internacionales.