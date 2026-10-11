Saqr Ghobash celebra una resolución del Parlamento Europeo contra las redes terroristas de los Hermanos Musulmanes

Saqr Ghobash celebra una resolución del Parlamento Europeo contra las redes terroristas de los Hermanos Musulmanes

ABU DABI, 11 de octubre de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal, celebró la resolución del Parlamento Europeo que insta a adoptar una estrategia europea unificada para combatir las redes terroristas de los Hermanos Musulmanes y sus actividades asociadas.

Ghobash afirmó que la resolución supone un paso importante para reforzar los esfuerzos internacionales contra el extremismo y el terrorismo, así como para hacer frente a las amenazas que estas redes plantean para la seguridad y la estabilidad de las sociedades.

El presidente del Consejo Nacional Federal subrayó que la lucha contra los Hermanos Musulmanes, a los que calificó de organización terrorista, requiere una acción internacional sostenida y coordinada, centrada en reforzar la cooperación, intercambiar información, cortar las fuentes de financiación y combatir las actividades que propagan el extremismo y socavan la estabilidad.

Según Ghobash, la importancia de la resolución reside en traducirla en medidas concretas y coordinadas que permitan exponer estas redes y sus fuentes de financiación, y limitar su capacidad para aprovechar instituciones y actividades comunitarias con el fin de difundir el extremismo.

También destacó la necesidad de reforzar la cooperación internacional y parlamentaria contra el extremismo y el terrorismo, y reafirmó el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a los esfuerzos internacionales para proteger a las sociedades, promover la tolerancia y la convivencia, y avanzar hacia la paz y la estabilidad regionales e internacionales.