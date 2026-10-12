Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores neerlandés abordan el refuerzo de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 12 de octubre de 2026 (WAM) — El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, abordó por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, el refuerzo de las relaciones bilaterales en distintos ámbitos.

La conversación se centró también en los esfuerzos para impulsar la cooperación estratégica en varios sectores, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo.

Abdullah bin Zayed y Berendsen analizaron asimismo la evolución regional e internacional e intercambiaron puntos de vista al respecto.