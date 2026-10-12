Emiratos condena los nuevos ataques hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Khalid

Emiratos condena los nuevos ataques hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Khalid

ABU DABI, 12 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente los continuos ataques del grupo hutí contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Arabia Saudí, que causaron heridas a varios civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que los ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía saudí y una amenaza para la seguridad y la estabilidad del reino.

El ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su respaldo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.

Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.