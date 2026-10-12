Emiratos condena los nuevos ataques hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Khalid

ABU DABI, 12 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente los continuos ataques del grupo hutí contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Arabia Saudí, que causaron heridas a varios civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que los ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía saudí y una amenaza para la seguridad y la estabilidad del reino.

El ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su respaldo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.

Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.