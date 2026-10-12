Mansour bin Zayed revisa la estrategia y los planes de futuro de la Autoridad de Protocolo Presidencial y Narrativa Estratégica

ABU DABI, 12 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, revisó la estrategia, los objetivos y los planes de futuro de la Autoridad de Protocolo Presidencial y Narrativa Estratégica, en presencia de la jequesa Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidenta de la Corte Presidencial para Proyectos Nacionales.

La revisión tuvo lugar en la sede de la autoridad, con motivo de su quinto aniversario, y contó con la participación de su presidente, Mohammed Abdullah Al Junaibi; la secretaria general, Samira Murshid Al Rumaithi, y otros altos cargos.

Mansour bin Zayed fue informado sobre los logros recientes y las iniciativas nacionales de la institución, inspirados en la visión y los principios del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La autoridad centra su labor en la narrativa estratégica, la comunicación, la prospectiva y el protocolo.

También examinó las iniciativas internas para promover el bienestar de los empleados y el uso de inteligencia artificial para mejorar las operaciones y respaldar su papel al servicio de la presidencia emiratí, además de reforzar la posición internacional del país.

El jeque Mansour elogió la labor de la institución para proyectar el relato y la visión de los dirigentes emiratíes, y subrayó la importancia de difundir los valores de liderazgo y la historia de éxito de Emiratos en el mundo.

Añadió que los objetivos presentados durante la reunión suponen una mayor responsabilidad para la autoridad, dada su función de representar a los dirigentes y al país.

Según señaló, la estrategia y los objetivos de la entidad reflejan el profundo patrimonio cultural de Emiratos y los valores establecidos por el Padre Fundador, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, con el fin de que el país siga siendo un modelo capaz de conciliar su legado con el liderazgo en la construcción del futuro.