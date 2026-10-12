El embajador emiratí aborda con el ministro colombiano de Comercio la cooperación económica

El embajador emiratí aborda con el ministro colombiano de Comercio la cooperación económica

BOGOTÁ, 12 de octubre de 2026 (WAM) — El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, Mohamed Abdulla Al Shamsi, se reunió con el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, en un encuentro al que asistieron representantes de Dubai Chambers y DP World.

La reunión se centró en el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países, así como en las oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

Las partes abordaron medidas para facilitar el comercio, identificar oportunidades de inversión y desarrollo empresarial y reforzar los vínculos entre los sectores privados de Emiratos y Colombia.

También analizaron las oportunidades para las empresas emiratíes en el mercado colombiano y para las compañías colombianas interesadas en expandir su actividad a través de Emiratos.

Al Shamsi subrayó la importancia de mantener el diálogo y la coordinación para identificar ámbitos de interés económico común y facilitar los contactos entre instituciones y comunidades empresariales. Asimismo, destacó la conveniencia de aprovechar las capacidades y la experiencia de las empresas emiratíes presentes en Colombia.

El encuentro trató además el papel de Dubai Chambers en la creación de vínculos empresariales entre ambos países y las actividades de DP World en puertos, logística y servicios de cadena de suministro, especialmente en relación con la facilitación comercial y logística.

Las partes intercambiaron opiniones sobre posibles áreas de cooperación en comercio, inversión, industria, servicios, turismo, logística y cadenas de suministro, y coincidieron en la importancia de la participación del sector privado para identificar oportunidades comerciales viables.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo y reforzar los contactos entre las entidades públicas y las comunidades empresariales de ambos países para explorar nuevas oportunidades de cooperación económica, comercial y de inversión.