El embajador emiratí aborda con el ministro colombiano de Comercio la cooperación económica

BOGOTÁ, 12 de octubre de 2026 (WAM) — El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, Mohamed Abdulla Al Shamsi, se reunió con el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, en un encuentro al que asistieron representantes de Dubai Chambers y DP World.

La reunión se centró en el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países, así como en las oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

Las partes abordaron medidas para facilitar el comercio, identificar oportunidades de inversión y desarrollo empresarial y reforzar los vínculos entre los sectores privados de Emiratos y Colombia.

También analizaron las oportunidades para las empresas emiratíes en el mercado colombiano y para las compañías colombianas interesadas en expandir su actividad a través de Emiratos.

Al Shamsi subrayó la importancia de mantener el diálogo y la coordinación para identificar ámbitos de interés económico común y facilitar los contactos entre instituciones y comunidades empresariales. Asimismo, destacó la conveniencia de aprovechar las capacidades y la experiencia de las empresas emiratíes presentes en Colombia.

El encuentro trató además el papel de Dubai Chambers en la creación de vínculos empresariales entre ambos países y las actividades de DP World en puertos, logística y servicios de cadena de suministro, especialmente en relación con la facilitación comercial y logística.

Las partes intercambiaron opiniones sobre posibles áreas de cooperación en comercio, inversión, industria, servicios, turismo, logística y cadenas de suministro, y coincidieron en la importancia de la participación del sector privado para identificar oportunidades comerciales viables.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo y reforzar los contactos entre las entidades públicas y las comunidades empresariales de ambos países para explorar nuevas oportunidades de cooperación económica, comercial y de inversión.