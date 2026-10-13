La ayuda del Puente Humanitario Ahmed bin Rashid entra en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 13 de octubre de 2026 (WAM) — La ayuda alimentaria del Puente Humanitario Ahmed bin Rashid, impulsado por Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI) en cooperación con Operation Chivalrous Knight 3, entró en la Franja de Gaza por el paso fronterizo de Rafah para apoyar al pueblo palestino y cubrir sus necesidades básicas.

El envío se produce tras una serie de vuelos de ayuda procedentes del Aeropuerto Internacional Al Maktoum y forma parte del objetivo del puente de entregar más de 10 millones de comidas a los habitantes de Gaza, en homenaje al difunto jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum y a su legado humanitario.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, en la ciudad egipcia de Al Arish, preparó, cargó y trasladó la ayuda al paso de Rafah para su entrada en Gaza.

MBRGI y Operation Chivalrous Knight 3 organizaron previamente en el Dubai World Trade Centre una gran iniciativa humanitaria comunitaria para preparar comidas. El evento contó con una amplia participación y reflejó los valores de solidaridad, generosidad y ayuda arraigados en la sociedad emiratí.