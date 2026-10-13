Emiratos y China abordan el refuerzo de su asociación estratégica integral

PEKÍN, 13 de octubre de 2026 (WAM) — Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial presidencial de Emiratos Árabes Unidos para China y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos, se reunió en Pekín con Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro chino de Asuntos Exteriores.

Las partes repasaron las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica Integral y analizaron formas de reforzar los vínculos y ampliar la cooperación en sectores clave, en línea con su compromiso común de abrir nuevas oportunidades de colaboración.

También intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de interés mutuo y subrayaron la importancia de mantener la coordinación y unas consultas estrechas entre ambos países.

A la reunión asistieron el embajador emiratí en China, Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, y altos cargos de las dos partes.