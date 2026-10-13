El presidente emiratí conversa por teléfono con Vladímir Putin

ABU DABI, 13 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Los dos dirigentes abordaron la cooperación y los esfuerzos conjuntos para reforzar su asociación estratégica en beneficio de los intereses mutuos.

También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, incluidos los acontecimientos en Oriente Próximo.

Ambos subrayaron la importancia de trabajar para reforzar la seguridad y la estabilidad en beneficio de todos los países y pueblos de la región.