Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con el ministro saudí de Asuntos Exteriores

ABU DABI, 13 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con su hermano, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores del hermano Reino de Arabia Saudí.

Durante la llamada, Abdullah bin Zayed condenó enérgicamente los ataques del grupo terrorista hutí contra civiles e infraestructuras civiles y económicas en Arabia Saudí. Asimismo, reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con el reino y su respaldo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.

Ambas partes también abordaron los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para preservar la seguridad y la estabilidad de la región.