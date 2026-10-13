Abdullah bin Zayed aborda con el ministro indonesio de Desarrollo Humano el refuerzo de los lazos bilaterales

ABU DABI, 13 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó por teléfono con Sugiono, ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, las relaciones bilaterales y las vías para reforzarlas.

Los dos ministros también repasaron los esfuerzos para ampliar la cooperación entre Emiratos e Indonesia en ámbitos como la educación, la economía, el comercio y la inversión, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Abdullah bin Zayed felicitó a Sugiono por su nombramiento y expresó su voluntad de seguir trabajando con él para desarrollar y fortalecer las relaciones entre los dos Estados.

Asimismo, trataron diversas cuestiones de interés común e intercambiaron puntos de vista sobre ellas.