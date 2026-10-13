Abdullah bin Zayed aborda con el ministro indonesio de Desarrollo Humano el refuerzo de los lazos bilaterales

Abdullah bin Zayed aborda con el ministro indonesio de Desarrollo Humano el refuerzo de los lazos bilaterales

ABU DABI, 13 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó por teléfono con Sugiono, ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, las relaciones bilaterales y las vías para reforzarlas.

Los dos ministros también repasaron los esfuerzos para ampliar la cooperación entre Emiratos e Indonesia en ámbitos como la educación, la economía, el comercio y la inversión, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Abdullah bin Zayed felicitó a Sugiono por su nombramiento y expresó su voluntad de seguir trabajando con él para desarrollar y fortalecer las relaciones entre los dos Estados.

Asimismo, trataron diversas cuestiones de interés común e intercambiaron puntos de vista sobre ellas.