EDGE, el Ministerio de Defensa emiratí, el Ejército brasileño e Imbel refuerzan su cooperación estratégica en defensa

ABU DABI, 13 de octubre de 2026 (WAM) — El grupo EDGE firmó en Abu Dabi una carta de intenciones con el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, el Ejército brasileño, representado por su Estado Mayor (EME), y la empresa Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel).

El acuerdo profundiza la cooperación estratégica en defensa entre Emiratos y Brasil y orienta futuras iniciativas conjuntas en los ámbitos militar, operativo, industrial, tecnológico, comercial y gubernamental.

Sobre la base del Acuerdo de Cooperación en Defensa Brasil-Emiratos, de 2014, y del acuerdo de 2019 sobre el intercambio y la protección mutua de información y materiales clasificados, el nuevo instrumento establece directrices para identificar soluciones destinadas al Ejército brasileño. Las medidas se ajustarán al proceso de Transformación de la Fuerza 40 y al fortalecimiento de la Base Industrial de Defensa de Brasil.

El director general y consejero delegado de EDGE, Hamad Al Marar, afirmó que “Brasil está construyendo una capacidad de defensa soberana, y EDGE está aquí para contribuir a ese proceso. Reunir en Abu Dabi al Ministerio de Defensa emiratí, al Ejército brasileño y a Imbel transforma esa ambición en programas de trabajo concretos”. El consejero delegado añadió que la compañía pondrá a disposición su cartera de productos, sus ingenieros y su presencia industrial en Brasil para contribuir a la modernización del Ejército brasileño y a una base industrial de defensa capaz de atender al país a largo plazo.

La iniciativa reúne capacidades complementarias: el Ministerio de Defensa emiratí aporta la dimensión gubernamental y bilateral; el Ejército brasileño, las necesidades operativas y las prioridades de modernización; Imbel, las capacidades soberanas de la industria de defensa brasileña; y EDGE, su cartera integrada, experiencia en sistemas y creciente presencia industrial en Brasil.