El oro se mantiene estable antes de los datos de inflación de EE UU

El oro se mantiene estable antes de los datos de inflación de EE UU

CAPITALES, 14 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del oro apenas variaban este miércoles, a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán más tarde y que pueden ofrecer indicios sobre la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado se mantenía en los 4.159,45 dólares por onza a las 02.51 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,1%, hasta los 4.182,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado bajaba un 0,6%, hasta los 59,11 dólares por onza; el platino se mantenía en los 1.664,19 dólares, y el paladio avanzaba un 0,4%, hasta los 1.130,81 dólares.