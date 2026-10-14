El oro se mantiene estable antes de los datos de inflación de EE UU

CAPITALES, 14 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del oro apenas variaban este miércoles, a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán más tarde y que pueden ofrecer indicios sobre la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado se mantenía en los 4.159,45 dólares por onza a las 02.51 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,1%, hasta los 4.182,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado bajaba un 0,6%, hasta los 59,11 dólares por onza; el platino se mantenía en los 1.664,19 dólares, y el paladio avanzaba un 0,4%, hasta los 1.130,81 dólares.