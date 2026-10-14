El presidente emiratí invita a su homólogo libanés a la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi

ABU DABI, 14 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje escrito al presidente de Líbano, Joseph Aoun, para invitarlo a la ceremonia de apertura de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, a la entrega de los Premios Zayed de Sostenibilidad y a la cumbre del evento, que se celebrará los días 12 y 13 de enero de 2027.

Aoun recibió el mensaje durante una reunión con el embajador emiratí en Líbano, Fahad Salem Al Kaabi.