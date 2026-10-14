Hamdan bin Mohammed se reúne con el presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial

DUBÁI, 14 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, se reunió este martes con Alois Zwinggi, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial.

Al encuentro, celebrado al margen de la Reunión Anual de Líderes Globales del Futuro 2026, asistió también el jeque Mohammed bin Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

La reunión abordó la asociación de larga data entre el Gobierno emiratí y el Foro Económico Mundial, así como el compromiso compartido de configurar el futuro.

Hamdan bin Mohammed reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de ampliar el diálogo internacional entre expertos, innovadores y responsables de la toma de decisiones para anticipar las tendencias que moldearán el futuro.

También señaló que la participación de más de 700 responsables de la toma de decisiones, expertos, funcionarios, especialistas y jóvenes líderes en la reunión anual de Dubái refleja la visión compartida de Emiratos y el Foro Económico Mundial de capacitar a la próxima generación de dirigentes. Añadió que el encuentro refuerza la posición de Emiratos y Dubái como centro mundial de iniciativas destinadas a preparar a los líderes del futuro para tener un mayor impacto.

A la reunión asistieron asimismo el ministro de Asuntos del Gabinete, Mohammad bin Abdullah Al Gergawi; el ministro de Estado de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo a Distancia, Omar Sultan Al Olama; la ministra de Estado para el Desarrollo Gubernamental y el Futuro, Ohood bint Khalfan Al Roumi, y el consejero delegado de la Fundación del Futuro de Dubái, Khalfan Belhoul.