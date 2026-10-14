Mohammed bin Rashid se reúne con Mansour bin Zayed en Al Marmoom

DUBÁI, 14 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, se reunió con el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, en Al Marmoom, en Dubái.

En el encuentro, al que asistió el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas, se abordaron diversas cuestiones de importancia nacional.

Los asistentes analizaron iniciativas clave de desarrollo y vías para seguir impulsando el desarrollo integral de Emiratos Árabes Unidos, reforzar su posición internacional y consolidar su liderazgo en distintos sectores.

También repasaron las prioridades y novedades nacionales, así como los esfuerzos para mejorar el desempeño gubernamental y acelerar los avances en todos los sectores, con el objetivo de responder a las aspiraciones del país y mejorar la calidad de vida de su población.

Los dirigentes subrayaron la importancia de coordinar los esfuerzos nacionales y de mantener una mejora continua para promover el progreso y la prosperidad de Emiratos, anticipar las tendencias futuras y convertir las oportunidades y los desafíos en nuevas vías de crecimiento y logros.

La reunión destacó asimismo la necesidad de afianzar los logros del país y reforzar su posición como modelo mundial de desarrollo y liderazgo, al tiempo que se impulsan las prioridades nacionales y el bienestar de la población.