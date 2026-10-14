Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de India abordan relación estratégica bilateral

ABU DABI, 14 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, abordaron las vías para reforzar la cooperación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral y el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Durante una reunión en Abu Dabi, los dos ministros repasaron los avances sostenidos de la cooperación en sectores como la economía, el comercio y la inversión, además de otros ámbitos vinculados a las prioridades de desarrollo de los dos países.

Abdullah bin Zayed destacó los lazos históricos y consolidados entre Emiratos e India y el compromiso común de aprovechar las oportunidades disponibles para ampliar la cooperación, impulsar los planes de desarrollo y favorecer la prosperidad de sus pueblos.

Los ministros también abordaron los últimos acontecimientos y la evolución de la situación regional.