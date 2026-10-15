El oro rebota tras tocar mínimos de una semana

CAPITALES, 15 de octubre de 2026 (WAM) — El oro subió más de un 1% este jueves, después de caer en la sesión anterior hasta su nivel más bajo en una semana.

El oro al contado avanzaba un 1,3%, hasta los 4.158,63 dólares por onza a las 02.57 GMT, tras tocar el miércoles su mínimo desde el 7 de octubre.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,8%, hasta los 4.180 dólares por onza.

Entre los demás metales, la plata al contado ganaba un 1,1%, hasta los 56,26 dólares por onza; el platino avanzaba un 0,3%, hasta los 1.611,15 dólares, y el paladio subía un 1,3%, hasta los 1.107,83 dólares.