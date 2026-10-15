Emiratos presenta su experiencia económica y financiera en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok

BANGKOK, 15 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos presenta su experiencia en diversificación económica y en la aplicación de políticas económicas y financieras sólidas durante las reuniones anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial, que se celebran en Bangkok.

La delegación emiratí de alto nivel destaca los esfuerzos del país para reforzar la inversión en capital humano y tecnología, impulsar la innovación digital y la inclusión financiera, respaldar el crecimiento sostenible y mejorar la competitividad de la economía nacional. También pone de relieve sus contribuciones al diálogo económico y financiero internacional y a la estabilidad financiera mundial.

El gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y representante del país ante el FMI, Khaled Mohamed Balama, afirmó en el discurso principal de Emiratos que las perspectivas de crecimiento económico del país siguen siendo positivas, respaldadas por una economía diversificada y una estructura económica resiliente. El PIB podría acelerar su crecimiento hasta alrededor del 10% en 2027.

Balama señaló que esta evolución se apoya en la rápida expansión de las actividades económicas no petroleras, la continuidad de las inversiones en infraestructuras y el aumento de la capacidad de producción de petróleo tras la salida de Emiratos de la OPEP.

Como parte de los preparativos para acoger en Abu Dabi las reuniones anuales de 2029 del Grupo Banco Mundial y el FMI, la delegación emiratí celebra una serie de reuniones de coordinación con representantes de los organismos públicos competentes. El objetivo es intercambiar experiencias, incorporar buenas prácticas internacionales y reforzar la preparación institucional y organizativa para el evento.

La participación de Emiratos reafirma su compromiso con la cooperación con las instituciones financieras internacionales, la ampliación de las asociaciones económicas y el respaldo a políticas que promuevan la estabilidad financiera mundial y el crecimiento sostenible.