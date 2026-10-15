Los dirigentes emiratíes trasladan sus condolencias al rey saudí por las víctimas de los ataques contra el aeropuerto Rey Khalid

ABU DABI, 15 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, por las víctimas de los ataques contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causaron varios muertos y heridos.

El presidente emiratí transmitió sus condolencias y solidaridad y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al rey saudí.