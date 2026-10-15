Los dirigentes emiratíes felicitan al presidente de Laos por los 30 años de relaciones diplomáticas

ABU DABI, 15 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República Democrática Popular Lao, Thongloun Sisoulith, con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a Sisoulith y al primer ministro laosiano, Saleumxay Kommasith.