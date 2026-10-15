Abdullah bin Zayed recibe a la ministra canadiense de Asuntos Exteriores

ABU DABI, 15 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Las partes abordaron las relaciones bilaterales, los ámbitos de cooperación y las vías para reforzarlos en beneficio de sus intereses mutuos.

También analizaron oportunidades para ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, tecnología avanzada e innovación, entre otros sectores vinculados a las prioridades de desarrollo de ambos países.

Abdullah bin Zayed destacó que las relaciones entre Emiratos y Canadá continúan creciendo en distintos ámbitos, impulsadas por el compromiso común de ampliar la cooperación y la asociación en favor de las estrategias de desarrollo y el bienestar de los pueblos de ambos países.

El jeque Abdullah y Anand también repasaron la evolución de la situación regional e intercambiaron puntos de vista sobre estas cuestiones.

A la reunión asistió la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy.