El Brent cierra en 105,92 dólares por barril en una jornada desigual para el petróleo

NUEVA YORK, 16 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo cerraron este jueves con resultados dispares. Los inversores evaluaron la posibilidad de que Estados Unidos relaje las restricciones a la denominada «flota en la sombra» de petroleros, frente a la persistente prima de riesgo geopolítico derivada de la situación en Oriente Próximo.

Los futuros del Brent cedieron 14 centavos, un 0,13%, hasta los 105,92 dólares por barril. Los del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 2,88 dólares, un 3,03%, hasta los 97,97 dólares por barril, respaldados por una marcada caída de las reservas de crudo en Estados Unidos.