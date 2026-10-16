El Brent cierra en 105,92 dólares por barril en una jornada desigual para el petróleo

El Brent cierra en 105,92 dólares por barril en una jornada desigual para el petróleo

NUEVA YORK, 16 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo cerraron este jueves con resultados dispares. Los inversores evaluaron la posibilidad de que Estados Unidos relaje las restricciones a la denominada «flota en la sombra» de petroleros, frente a la persistente prima de riesgo geopolítico derivada de la situación en Oriente Próximo.

Los futuros del Brent cedieron 14 centavos, un 0,13%, hasta los 105,92 dólares por barril. Los del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 2,88 dólares, un 3,03%, hasta los 97,97 dólares por barril, respaldados por una marcada caída de las reservas de crudo en Estados Unidos.