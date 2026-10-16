Emiratos intensifica su lucha contra el hambre y refuerza la seguridad alimentaria regional y mundial

ABU DABI, 16 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos lidera esfuerzos internacionales contra el hambre y la malnutrición a través de ayuda humanitaria, alianzas para el desarrollo e innovación agrícola. El objetivo es salvar vidas, reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios y garantizar suministros sostenibles.

Estas iniciativas se reflejaron en 2026 en campañas humanitarias dirigidas a las poblaciones más vulnerables, alianzas internacionales para ampliar programas de nutrición y proyectos innovadores destinados a aumentar la producción agrícola y fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar crisis alimentarias.

La campaña Edge of Life, lanzada en febrero por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, para salvar de la muerte por hambre a cinco millones de niños, recaudó más de 2.822 millones de dírhams de 44.208 donantes, superando su objetivo inicial de 1.000 millones.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) anunciaron una alianza de 300 millones de dólares —1.017,5 millones de dírhams— para ejecutar la campaña. MBRGI y CIFF aportarán conjuntamente 100 millones de dólares, mientras que Unicef movilizará 200 millones adicionales junto con sus socios para ampliar los programas de nutrición destinados a salvar vidas.

Emiratos concedió 20 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para apoyar a las personas afectadas por el conflicto en Sudán y envió 30 toneladas de ayuda alimentaria a Kenia para asistir a las familias afectadas por la sequía y otros fenómenos relacionados con el clima.

También asignó ocho millones de dólares a Chad para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño y los riesgos de hambre y malnutrición, además de enviar ayuda alimentaria a la Franja de Gaza por tierra, mar y aire en el marco de Operation Chivalrous Knight 3.

DP World, en cooperación con el PMA, transportó 5.000 toneladas de arroz para apoyar las operaciones humanitarias en Burundi, la República Democrática del Congo y Ruanda, mediante acuerdos logísticos que cubrieron parte de los costes del transporte marítimo.

En abril, Emiratos fue elegido miembro de la Junta Ejecutiva del PMA para el periodo 2026-2028. Este nombramiento amplía su papel, de proveedor de ayuda a participante en la orientación de los esfuerzos internacionales contra el hambre, el respaldo a operaciones humanitarias y cadenas de suministro y la garantía de que los alimentos lleguen a las poblaciones más vulnerables.

En septiembre, el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente celebró en la Misión Permanente de Emiratos ante la ONU, en Nueva York, un encuentro ministerial de alto nivel sobre el desarrollo de estrategias nacionales para una agricultura con seguridad hídrica. El acto formó parte de la participación del ministerio en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los debates se centraron en transformar las prioridades nacionales en proyectos ejecutables, ampliar el acceso a conocimientos especializados, datos y tecnologías, mejorar la eficiencia del riego, reutilizar el agua, proteger las aguas subterráneas, gestionar la salinidad e impulsar soluciones digitales.

La mesa redonda prepara el camino para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Abu Dabi acogerá del 8 al 10 de diciembre, sobre la base de los resultados de la COP28, incluida la Declaración de Emiratos sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática.

Dubai Cares, una organización de MBRGI, lanzó la campaña Feed a Child, Build a Kitchen para apoyar el programa de comidas escolares respetuosas con el medio ambiente de Kenia, con planes de extender la iniciativa a países del África subsahariana.

La campaña busca proporcionar alimentos de forma sostenible y reforzar la capacidad de los niños y sus familias para afrontar el hambre y la malnutrición. Más del 90% de los niños africanos carece de una dieta equilibrada y el 60% de los menores en Kenia sufre malnutrición, lo que afecta a la asistencia a clase, la concentración y el rendimiento académico.

Emiratos y Estados Unidos impulsaron la Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM for Climate), puesta en marcha en noviembre de 2021 con un compromiso de inversión de 4.000 millones de dólares para la innovación agrícola mundial. En mayo de 2023, las inversiones vinculadas a la iniciativa ya superaban los 13.000 millones de dólares.

En la COP28, celebrada en Emiratos, 134 países firmaron una declaración sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción climática. Además, se movilizaron más de 2.500 millones de dólares para reforzar la seguridad alimentaria frente al cambio climático.

En el ámbito nacional, Emiratos puso en marcha el Programa Nacional para Reforzar la Resiliencia de las Cadenas de Suministro, con el fin de diversificar las fuentes de importación, apoyar la industria y la agricultura locales y fortalecer las alianzas internacionales. El país también acogió este octubre la Semana Mundial de la Alimentación, aprovechando su ubicación estratégica entre Asia, África y Europa y su avanzada infraestructura logística.

El comercio emiratí de alimentos, productos agrícolas y artículos relacionados alcanzó los 41.800 millones de dólares en 2025. Food Tech Valley, en Dubái, atrajo 50.000 millones de dólares en inversiones para desarrollar un ecosistema alimentario sostenible, incluidas tecnologías de agricultura vertical e hidropónica y fermentación de precisión.

Emiratos aplica su Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051, que incluye 38 iniciativas de corto y largo plazo y aspira a situar al país como líder mundial del Índice de Seguridad Alimentaria para 2051.