Cincuenta deportistas de nueve países competirán en la primera prueba del Campeonato de Motosurf de Emiratos

ABU DABI, 16 de octubre de 2026 (WAM) — El Club de Deportes Náuticos de Abu Dabi acogerá los días 24 y 25 de octubre, en el rompeolas de la capital emiratí, la primera prueba del Campeonato de Motosurf de Emiratos 2026, con 50 participantes de nueve países.

Deportistas de Emiratos Árabes Unidos, República Checa, Chipre, Rusia, Suecia, Italia, Bulgaria, Kuwait y Eslovaquia participarán en el evento, que refleja el creciente atractivo internacional del motosurf, una disciplina acuática que combina velocidad, técnica, equilibrio y precisión.

El campeonato comenzará el sábado 24 de octubre con las inscripciones, las inspecciones técnicas y una reunión obligatoria para los pilotos. A continuación, se celebrarán los entrenamientos oficiales a las 10.00, las sesiones de salida y las rondas de clasificación, previstas entre las 14.00 y las 15.30.

Las carreras se disputarán el domingo 25 a partir de las 10.00, con más pruebas programadas para la tarde. A las 14.00 se celebrará una vuelta de desfile y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 16.00.

El campeonato contará con seis categorías: júnior, challenger, femenina, debutantes, veteranos y máster. La competición permitirá a participantes de distintas edades y niveles de experiencia exhibir sus habilidades y aspirar a posiciones en el podio.

El evento forma parte de los esfuerzos del Club de Deportes Náuticos de Abu Dabi para reforzar la posición de la capital emiratí como destino internacional de deportes náuticos, fomentar la participación en disciplinas acuáticas emergentes y desarrollar el talento local.