La baja visibilidad podría afectar a las operaciones aéreas en Emiratos, según la autoridad de aviación civil

ABU DABI, 17 de octubre de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos advirtió de que las condiciones meteorológicas cambiantes y la reducción de la visibilidad horizontal, características de esta época del año en algunas zonas del país, podrían afectar a determinadas operaciones aéreas y ocasionar retrasos limitados.

La autoridad señaló que estas incidencias forman parte de los desafíos operativos asociados a dichas condiciones. Las aerolíneas y los gestores aeroportuarios aplican las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos y los requisitos de seguridad aérea.

Cualquier modificación de los horarios de vuelo será comunicada por las aerolíneas y los aeropuertos afectados a través de sus canales oficiales.